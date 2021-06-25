26
o
بيروت
29
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
23
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بيان هام من مصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
25-06-2021
|
11:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامه ان البنك المركزي قام بعمليات بيع للدولار الامريكي للمصارف المشاركة على منصة "Sayrafa" بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد.
مجمل عمليات هذا الاسبوع هو 28 مليون دولار امريكي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد.
مواضيع ذات صلة
بيان عن مصرف لبنان بخصوص بيع الدولار
Lebanon 24
بيان عن مصرف لبنان بخصوص بيع الدولار
26/06/2021 00:30:46
26/06/2021 00:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يشمل تعميم مصرف لبنان المنتظر كلّ الحسابات بالدولار قبل 17 تشرين الأول 2019؟
Lebanon 24
هل يشمل تعميم مصرف لبنان المنتظر كلّ الحسابات بالدولار قبل 17 تشرين الأول 2019؟
26/06/2021 00:30:46
26/06/2021 00:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لحاكم مصرف لبنان عن بيع الدولار للمصارف المشاركة على منصة "Sayrafa"
Lebanon 24
بيان لحاكم مصرف لبنان عن بيع الدولار للمصارف المشاركة على منصة "Sayrafa"
26/06/2021 00:30:46
26/06/2021 00:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء الاجتماع المالي والقضائي في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون وحضور حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس شورى الدولة لمعالجة موضوع سعر صرف الدولار
Lebanon 24
انتهاء الاجتماع المالي والقضائي في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون وحضور حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس شورى الدولة لمعالجة موضوع سعر صرف الدولار
26/06/2021 00:30:46
26/06/2021 00:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان
الدولار
تابع
الأكثر قراءة
قطب بارز في 8 اذار: الحل بتعاون هذه الدول الثلاث.. وهذا المتوقع لسعر الدولار
Lebanon 24
قطب بارز في 8 اذار: الحل بتعاون هذه الدول الثلاث.. وهذا المتوقع لسعر الدولار
02:30 | 2021-06-25
25/06/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أميركية – فرنسية هامّة.. هل بات الحل في لبنان قريباً؟
Lebanon 24
رسالة أميركية – فرنسية هامّة.. هل بات الحل في لبنان قريباً؟
10:00 | 2021-06-25
25/06/2021 10:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق الموازية "تستعر" مجددا.. والدولار بارتفاع مستمر!
Lebanon 24
السوق الموازية "تستعر" مجددا.. والدولار بارتفاع مستمر!
04:00 | 2021-06-25
25/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لوْ لمْ يكنْ العماد عون رئيساً
Lebanon 24
لوْ لمْ يكنْ العماد عون رئيساً
23:25 | 2021-06-24
24/06/2021 11:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع "جنوني" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع "جنوني" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
14:26 | 2021-06-25
25/06/2021 02:26:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:23 | 2021-06-25
إتصالات بين وزني وسلامة لترتيب آلية الدفع لمستوردي المحروقات
17:18 | 2021-06-25
كيف يبيح عون الاستدانة؟
17:08 | 2021-06-25
نصر الله يرفض تحكيم باسيل ويتمسّك ببرّي
17:03 | 2021-06-25
حسابات قيد التمحيص
16:57 | 2021-06-25
نائب "أمل" في تغريدة نارية ضد "الوطني الحر": أنتم أساس الفساد
16:54 | 2021-06-25
مقدمات النشرات المسائية
فيديو
انهيار برج سكني في فلوريدا والحصيلة قتيل و99 مفقوداً.. وفيديو يوثق اللحظة
Lebanon 24
انهيار برج سكني في فلوريدا والحصيلة قتيل و99 مفقوداً.. وفيديو يوثق اللحظة
05:00 | 2021-06-25
26/06/2021 00:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله مذيع أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما فعله مذيع أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
09:00 | 2021-06-24
26/06/2021 00:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ردّ فعل فيل بعدما عضّه تمساح في خرطومه! (فيديو)
Lebanon 24
ردّ فعل فيل بعدما عضّه تمساح في خرطومه! (فيديو)
08:00 | 2021-06-24
26/06/2021 00:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact