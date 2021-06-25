لقاء بين عكر وتانر.. هذا ما تم بحثه

استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، وزيرة الدفاع النمسوية كلاوديا تانر، يرافقها السفير النمسوي رينيه بول أمري ووفد عسكري رفيع.وعرضت عكر وتانر حرس الشرف على وقع موسيقى الجيش والنشيدين اللبناني والنمسوي، ثم وضعتا إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش، بحضور عدد من الضباط من الجانبين اللبناني والنمسوي.وأجرت عكر "محادثات مع الوزيرة تانر تم خلالها البحث في مجمل التطورات الحاصلة في لبنان والمنطقة، لا سيما تداعيات انفجار مرفأ بيروت والمساعدات النمسوية التي وصلت إلى لبنان لدعم الشعب اللبناني، لا سيما المتضررين من جراء الانفجار عبر صندوق الكوارث الخارجية".وقدمت الوزيرة النمسوية إلى عكر التعازي بأرواح الشهداء، مؤكدة "دعم النمسا وتضامنها حكومة وشعبا مع لبنان وجيشه، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والأوضاع الصحية بسبب وباء كورونا".وشكرت عكر ل"تانر الدعم المتواصل الذي أظهرته النمسا للبنان على كل الأصعدة، لا سيما عبر مشاركة قواتها ضمن اليونيفيل"، مشيرة إلى أن "لبنان يقدر تضامن النمسا الدائم في ظل العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين.ثم تم تبادل الهدايا التذكارية.وفي ختام زيارتها للبنان، رافقت عكر الوزيرة النمسوية إلى المطار، حيث أقيمت لها مراسم وداع رسمية.