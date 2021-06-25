غريو كرمت المدير العام للأمن الداخلي في قصر الصنوبر: دليل على روابط الصداقة بين بلدينا

كرمت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وقلدته وِسام جوقة الشرف الوطني من رتبة فارس، أحد أرفع الأوسمة الفرنسية.حضر الحفل الذي أقيم في قصر الصنوبر، قادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي، رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود ورئيس ديوان المدير العام العقيد جهاد أبو مراد، ملحق الأمن الداخلي لدى السفارة المفوض العام فابريس غروسير وعدد من كبار موظفي السفارة وعائلة المكرم.غريووأشادت غريو بـ"الدور الحاسم لقوى الأمن الداخلي بقيادة اللواء عثمان في مكافحة الإرهاب"، منوهة بـ"الإنجازات التي تحققت في هذا المجال نتيجة التعاون الدولي ولا سيما مع فرنسا، ودور مؤسسة قوى الأمن في مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها على الصعيد الوطني"، مشيرة إلى أن هذا التكريم هو "خير دليل على روابط الصداقة بين البلدين".عثمانبدوره، شكر عثمان غريو والدولة الفرنسية وقال: "هذا التكريم ليس لشخصي فقط إنما لقوى الأمن الداخلي بمختلف قطعاتها وضباطها وعناصرها، وعلى رأسهم شهداؤها الأبرار الذين قضوا على مذبح الوطن".أضاف: "العالم كله يعلم ويرى ويلمس مدى العلاقة الوثيقة بين لبنان وفرنسا، والتاريخ شاهد على ذلك، فهذه العلاقة الوطيدة باتت مرسخة بين شعبين قبل أن تكون بين دولتين ومؤسساتهما. وان التعاون الوثيق بين مختلف المؤسسات الفرنسية واللبنانية له أثر كبير لمصلحة البلدين".