لبنان

من "قوى الأمن".. بيان بشأن فيديو حول انتحال شخصين صفة عناصر أمنية

Lebanon 24
25-06-2021 | 12:42
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صدر عن المديرية العامة لـ"قوى الامن الداخلي" - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: 

"تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديو لشخصَين يرتديان بِزّةً عسكرية، وأنهما ينتحلان صفة عناصر من قوى الأمن الداخلي لتنفيذ جرائم مختلفة في مدينة طرابلس.
 
لذلك، توضح المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ما يلي:

إنّ هذا الفيديو موضوع تحقيق ومتابعة من قِبل مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، بعد أن حاول هذان الشخصان خلال شهر نيسان الماضي، تركيب كاميرا في داخل مصعد أحد الأبنية في طرابلس، بهدف مراقبة تحرّكات أحد الأشخاص على خلفية ثأرية.

وتعمل القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي على تقصّي المعلومات عن المشتبه بهما لتوقيفهما.

كذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم هذه المديرية العامّة صورة أحدهما (صورة الآخر غير واضحة) وفيديو يُظهر الاثنَين معاً، وتطلب من الذين يعرفون شيئاً عنهما أو عن مكانهما، الحضور إلى مركز مفرزة طرابلس القضائية الكائن في مبنى سراي طرابلس، أو الاتصال على أحد الرقمَين: 441527-06 / 423039-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً أنّ كل من يدلي بأي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقاً للقانون".
 
 

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