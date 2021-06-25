تضارب بالسكاكين.. إشكال كبير أمام مستشفى المقاصد في بيروت

ذكرت المعلومات أنّ اشكالاً كبيراً وقع بين عدد من الشبان أمام مدخل مستشفى المقاصد - بيروت.

وبحسب المصادر، فقد استخدمت خلال الاشكال العصي والسكاكين، وحضرت على الفور قوة من عناصر الأمن الداخلي وباشرت تحقيقاتها في اسباب الاشكال.