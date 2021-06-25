لبنان

تضارب بالسكاكين.. إشكال كبير أمام مستشفى المقاصد في بيروت

Lebanon 24
25-06-2021 | 12:47
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ذكرت المعلومات أنّ اشكالاً كبيراً وقع بين عدد من الشبان أمام مدخل مستشفى المقاصد - بيروت.
 
وبحسب المصادر، فقد استخدمت خلال الاشكال العصي والسكاكين، وحضرت على الفور قوة من عناصر الأمن الداخلي وباشرت تحقيقاتها في اسباب الاشكال.
 
 
 
 
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