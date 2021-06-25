التحركات تندلع في صيدا.. قطع طرقات واحتجاجات

قطعت مجموعة من الشبان مساء اليوم عدداً من الطرقات في مدينة صيدا بالعوائق الحديدية وحاويات النفايات واشعلوا النار في داخلها، كما تم قطع معظم الطرقات المؤدية الى ساحة ايليا في المدينة بحاويات النفايات المشتعلة، وذلك احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار والغلاء المعيشي.