لبنان

جنبلاط زار كرسي المطرانية في بيت الدين والتقى العمار

Lebanon 24
25-06-2021 | 13:04
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 زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كرسي المطرانية المارونية في بيت الدين، عصر اليوم، والتقى راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار، ورافقه في الزيارة الدكتور ناصر زيدان، بحضور النائب العام المونسنيور مارون كيوان، رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبده أبو كسم، الوكيل البطريركي في فرنسا المونسنيور إميل شاهين، وكاهن رعية كنيسة سيدة الدر في المختارة الخوري عيد بو راشد.

وتخلل اللقاء استعراض الأوضاع العامة ومسائل متصلة بأبناء منطقة الشوف والجبل عموما، على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، لا سيما في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

كما تم التطرق الى "العلاقات التاريخية المستمرة بين دار المختارة وكرسي المطرانية في بيت الدين منذ أيام البطريرك أنطوان بطرس خريش، عندما كان راعيا للابرشية في الشوف وحتى اليوم، والجهود المشتركة لتعزيز التواصل وترسيخ العلاقات بين كل العائلات الروحية في الجبل".

وفي نهاية اللقاء، قدم العمار إلى جنبلاط كتابا حول زيارة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر للبنان.
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