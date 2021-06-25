لبنان

3 مراكز في الدفاع المدني تعاونت لإخماد حريق في خراج إبل السقي

Lebanon 24
25-06-2021 | 15:06
A-
A+
Doc-P-836825-637602557032836900.jpg
Doc-P-836825-637602557032836900.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعاونت 3 مراكز في الدفاع المدني (الخيام وجديدة مرجعيون وحاصبيا) على إخماد حريق كان شب في حقل قمح في نبع ابل خراج بلدة ابل السقي، وقضى على 6 دونمات من القمح وبعض اشجار الزيتون، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
مواضيع ذات صلة
دياب يعزي الكاظمي بقتلى حريق مستشفى بغداد: نضع امكانات لبنان الطبية بتصرف العراق
lebanon 24
26/06/2021 00:32:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أبرق الى الرئيس العراقي معزيا بشهداء حريق مستشفى بغداد ووضع قدرات لبنان الطبية لمعالجة الجرحى
lebanon 24
26/06/2021 00:32:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الحسن: التسويف الحاصل سيوصل لبنان الى التهلكة
lebanon 24
26/06/2021 00:32:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور: هناك فرصة تاريخية لتأخذ الصناعة اللبنانية دورها
lebanon 24
26/06/2021 00:32:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

حريق

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2021-06-25
17:23 | 2021-06-25
17:18 | 2021-06-25
17:08 | 2021-06-25
17:03 | 2021-06-25
16:57 | 2021-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website