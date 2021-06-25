3 مراكز في الدفاع المدني تعاونت لإخماد حريق في خراج إبل السقي

تعاونت 3 مراكز في الدفاع المدني (الخيام وجديدة مرجعيون وحاصبيا) على إخماد حريق كان شب في حقل قمح في نبع ابل خراج بلدة ابل السقي، وقضى على 6 دونمات من القمح وبعض اشجار الزيتون، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".