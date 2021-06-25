لبنان

محطات وقود تغلق أبوابها في طرابلس والجوار

Lebanon 24
25-06-2021 | 16:05
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أغلقت العديد من محطات الوقود في طرابلس والجوار، أبوابها أمام المواطنين، اليوم، في حين فتحت محطات أخرى واكتبت بتعبئة كميات قليلة من الوقود للمواطنين.

ورجّحت المصادر أن تكون هذه الخطوة التي اعتمدها اصحاب هذه المحطات تحضيراً للتسعيرة الجديدة للمحروقات بسعر الصرف 3900 ليرة.وفعلياً، فإن أرباح أصحاب المحطات ستزيد بشكل كبير نتيجة الكميات المخزنة لديهم على سعر الصرف القديم.

ومن المفترض بحسب المراقبين أن يكون الوقود مطلع الاسبوع القادم متوفراً بشكل طبيعي، في حين أنه من المتوقع أن يصل سعر صفيحة البنزين إلى نحو 65 ألف ليرة.

 

 

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