صورة بألف وجع.. رجلٌ مسن أرهقه "طابور البنزين" في الجنوب

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل أنها من منطقة الغندوية – جنوب لبنان، وقد ظهر فيها رجلٌ مسن يضع يديه على جبينه وعلامات الحزن عليه.
ومكث الرجل وسط الطريق حيث امتد طابور طويل من السيارات التي تنتظر دورها لملء خزاناتها بالوقود.
وتُظهر الصورة كيف أن الرجل بدا منهكاً من الانتظار في الطابور للحصول على بعض البنزين لسيارته.
📍🚨📸في منطقة الغندورية الجنوبية ، انتظر هذا المسن الجنوبي منذ ساعات الفجر الاولى دوره ليملأ خزان سيارته بقليل من البنزين ليقضي عمله .... ارهقه التعب فجلس متكوماً على نفسه فكانت هذه الصورة بما تحمله من معانٍ ابلغ من كل الكلام .... pic.twitter.com/hcFh2amB1u
— AliAli (@aliali37236844) June 25, 2021
📍🚨📸في منطقة الغندورية الجنوبية ، انتظر هذا المسن الجنوبي منذ ساعات الفجر الاولى دوره ليملأ خزان سيارته بقليل من البنزين ليقضي عمله .... ارهقه التعب فجلس متكوماً على نفسه فكانت هذه الصورة بما تحمله من معانٍ ابلغ من كل الكلام .... pic.twitter.com/hcFh2amB1u