مسيرات في طرابلس تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية

نظم محتجون مسيرات في شوارع طرابلس، مساء اليوم، منددين بـ "تردي الأوضاع وإرتفاع الأسعار مجددا وبالسياسات الحكومية، وغياب الدولة ومؤسساتها عن القيام بواجباتها، ما أرهق البلاد والعباد وانهيار الليرة مقابل الدولار وشلل مختلف القطاعات، ومطالبين بـ "ازالة الطبقة السياسية".