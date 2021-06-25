نائب "أمل" في تغريدة نارية ضد "الوطني الحر": أنتم أساس الفساد

غرّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "من نكد الدهر أن يتحدث التيار الوطني الحرّ عن الفساد".



وأضاف: "أنتم أساس الفساد في البلد، عندما يذكر مصطلح الفساد أمام أي لبناني يتبادر إلى ذهنه صفقاتكم في وزارة الطاقة، من الواضح أن همكم الوحيد هو ترويج السيناريوهات الإعلامية السخيفة، وبالمناسبة مكافحة الفساد تبدأ من الفاسد رئيس الجمهورية ميشال عون".