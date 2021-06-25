لبنان

كيف يبيح عون الاستدانة؟

Lebanon 24
25-06-2021 | 17:18
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سألت مصادر سياسية عبر "اللواء": "كيف يبيح رئيس الجمهورية ميشال عون الاستدانة من المصرف المركزي لتمويل شراء المحروقات بسعر مدعوم، في حين كان يرفض هذا الاسلوب ويعتبره تجاوزا  يضر بالدولة"؟
وذكّرت المصادر بالحملات المنظمة التي شنّها عون وتياره على الحكومات السابقة التي استدانت من المركزي لتمويل نفقات الدولة، محمّلة إياها مسؤولية الديون والفساد وهدر الموارد.
واعتبرت ان "اخطر ما في القرار المتخذ للاستدانة هذه المرة، هو البدء باستعمال الاحتياطي الالزامي  لأموال المواطنين، ومخاطر صرف هذه الاموال، وهو ما يحصل لاول مرة بلبنان".
المصدر: اللواء
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