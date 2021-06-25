لبنان

إتصالات بين وزني وسلامة لترتيب آلية الدفع لمستوردي المحروقات

Lebanon 24
25-06-2021 | 17:23
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علمت "اللواء" ان "الاتصالات بوشرت بين وزير المال غازي وزني والمعنيين في الوزارة وبين حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، لترتيب آلية دفع الاموال من المصرف لمستوردي المحروقات ليتمكنوا من الاستيراد على السعر الجديد اعتباراً من الاسبوع المقبل، وبما يؤدي حسب المتوقع إلى بدء توزيع المحروقات المخزّنة لدى الشركات في المستودعات وبيعها بالسعر القديم، ومن ثم توفير المادة على الاسعار الجديدة بعد إتمام عملية الاستيراد الجديدة".
المصدر: اللواء
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