توتّر عند مفرق المنكوبين

شهد مفرق المنكوبين توتراً بين الجيش وعدد من المحتجبن بعد ان قام عدد من المحتجين بإقفال الطريق وتوجّه الجيش لمحاولة فتحها.

وقد قام المحتجين برشق الجيش بالحجارة لبعض الوقت، في حين تدخل عدد من فعاليات المنطقة وتم التواصل بينهم وبين قيادة الجيش لتخفيق التوتر.