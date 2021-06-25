لبنان

واشنطن وباريس ستتحرّكان سويّة للضغط على معرقلي التسوية

Lebanon 24
25-06-2021 | 17:55
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رأى مراقبون عبر "العرب" أن "تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تعكس وجود توجّه فرنسي – أميركي للتنسيق أكثر بشأن لبنان، الأمر الذي يضع المسؤولين اللبنانيين المتهمين بالعرقلة في موقف صعب".
المصدر: العرب اللندنية
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