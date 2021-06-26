لبنان

تأييد بالشعارات...

Lebanon 24
26-06-2021 | 03:05
A-
A+
Doc-P-836876-637602808293074730.jpg
Doc-P-836876-637602808293074730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفعت شعارات على الجدران في بعض المناطق الموصوفة بمقاومتها المعروفة للوصايات المختلفة مؤيدة لموقف "لقاء سيدة الجبل" من الهيمنة الإيرانية والدعوة الى أنهائها . 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
قطع الطرقات يعود "بخجل".. هل حان موعد "الثورة المؤجَّلة"؟
lebanon 24
26/06/2021 09:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بين الأمل والانفجار والثورة... 100 صورة عن لبنان
lebanon 24
26/06/2021 09:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس تبون للجزيرة: المسيرات الأخيرة مجهولة الهوية وغير موحدة فكريا لا في المطالب ولا في الشعارات وهي بالمئات
lebanon 24
26/06/2021 09:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
من بينهم المرشد الحالي.. 7 رؤساء حكموا إيران منذ قيام الثورة الإسلامية فيها
lebanon 24
26/06/2021 09:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24

شعارات

الثورة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2021-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2021-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:07 | 2021-06-26
02:00 | 2021-06-26
01:49 | 2021-06-26
01:45 | 2021-06-26
01:30 | 2021-06-26
01:15 | 2021-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website