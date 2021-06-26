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لبنان
فتور شديد...
Lebanon 24
26-06-2021
|
03:07
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تفيد معلومات ان حالة فتور شديدة تسود العلاقة بين حزب وتيار سياسي، ما قد يؤدي إلى غياب التحالف الإنتخابي بينهما ساحلاً وبقاعاً وفي العاصمة.
المصدر: النهار
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