فاجأوا زعيمهم...

فوجئ زعيم سياسي، بمدى استياء محازبيه وجمهوره من انفتاحه على مرجع رئاسي وتياره، في الوقت الذي لا يزال هؤلاء يتمسّكون بالتحالف والتواصل مع حزب مسيحي مناهض له .