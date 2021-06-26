زيادة الاقساط

عُلِم ان احدى المدارس العريقة في بيروت قد فرضت زيادة على الأهالي للعام الدراسي المقبل تبلغ 300 دولار اميركي عن كل طالب في ظل تخلي وزارة التربية عن القيام بواجباتها بتنظيم زيادات الاقساط.

