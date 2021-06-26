لبنان

رهائن

Lebanon 24
26-06-2021 | 03:11
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عبَّر رئيس كتلة نيابية عن تضامنه مع اعضاء تكتل لبنان القوي واعتبر ان وضعهم يُشبه الرهائن واعتبر ان الخاطف هو رئيس تكتلهم الذي يستعمل رصيدهم وشخصيتهم ومستقبلهم في معاركه الخاصة وحساباته الشخصية.
المصدر: نداء الوطن
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