عبَّر رئيس كتلة نيابية عن تضامنه مع اعضاء تكتل لبنان القوي واعتبر ان وضعهم يُشبه الرهائن واعتبر ان الخاطف هو رئيس تكتلهم الذي يستعمل رصيدهم وشخصيتهم ومستقبلهم في معاركه الخاصة وحساباته الشخصية.

