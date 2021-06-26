لبنان

هذا على جدول أعمال اجتماع 1 تموز

Lebanon 24
26-06-2021 | 03:15
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لاحظت مصادر معنية بالتحضير لمؤتمر رجال الدين في الفاتيكان ان بندَي حياد لبنان ومؤتمر دولي من اجل لبنان ربما لم يدرجا على جدول اعمال المؤتمر.
المصدر: نداء الوطن
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