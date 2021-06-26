لبنان

نصر الله ردّ على عون وأخذ باسيل "عالبحر وردّو عطشان"!

Lebanon 24
26-06-2021 | 05:51
A-
A+
Doc-P-836890-637602843746610471.jpg
Doc-P-836890-637602843746610471.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت  "نداء الوطن": في الموقف من طلب "اللجوء الحكومي" الذي رفعه إليه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، فلم يكسر نصرالله بخاطره وتعامل معه على مستويين، الأول شكلي شكره فيه على "الثقة والمحبة" مؤكداً الاستعداد لتلبية نداء "الاستعانة بصديق"، بينما في الجوهر أخذ نصرالله باسيل "عالبحر وردّو عطشان"، بعدما أعاد "ترجمة وفهرسة" عباراته بشكل فرّغ نداءه من كل ركائزه ومرتكزاته.

 

كما كان لأمين عام "حزب الله" ردّ منمّق وغير مباشر على اتهام رئيس الجمهورية ميشال عون الحزب بمناصرة "الباطل" في معركة العهد الحكومية حين استشهد أخيراً بقول الإمام علي: "المحايد خذل الحق ولم ينصر الباطل". فذكّر نصرالله عون، من دون أن يسمّيه، بوقوفه شخصياً إلى جانبه في مواجهة هجمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومساندته في إجهاض تشكيلة السفير مصطفى أديب، مروراً بمجاراته في عدم تسمية الرئيس المكلف سعد الحريري، ووصولاً إلى دعم حقه بالشراكة في التأليف ورفض نيله وتياره 4 وزراء فقط في الحكومة العتيدة.

 

وبالعودة إلى "نداء" باسيل، بدا واضحاً حرص نصرالله على إبقاء أي حراك أو مسعى يقوم به "حزب الله" في اتجاه مساعدته، تحت سقف مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري حصراً، مقابل إبداء رفضه الصريح للعب دور "الحَكَم" بين الطرفين على اعتبار أنّ باسيل "أذكى" من أن يفكّر بمحاولة الإيقاع بين الثنائي الشيعي... فكان نصرالله عملياً "أذكى" من باسيل حينما أوجد لندائه مخارج لغوية نزعت منه مفاعيل "التفويض" من أساسه، مع تأكيد رفضه أيضاً مجرد المقارنة بين ما يرتضيه كل من "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لنفسه حكومياً، نظراً لتفاوت الأحجام والدور والأولويات والموقع بين "حزب الله" بما يمثله من "قوة سياسية وغير سياسية" وبين "التيار الوطني" وسائر الأفرقاء والأحزاب في البلد.

 

باختصار، أعاد الأمين العام لـ"حزب الله" صياغة مفردات رئيس "التيار الوطني" تحت عنوان "مبادرة بري"، فذكّر بأنه كان قد سبقه إلى "الاستعانة بالصديق" رئيس المجلس ووعده بمساندة المبادرة التي "قام ولا يزال يقوم بها مشكوراً"، ناسفاً في الوقت عينه فكرة "المثالثة" المذهبية التي عابها باسيل على مبادرة بري، ربطاً بكون الحصة الشيعية لم تتجاوز 5 وزراء في الحكومة وكذلك الحصة السنية، بينما المطروح على بساط البحث يبيّن أن عون وتياره سيحصلان على حصة من 8 وزراء من بينهم وزيران للطاشناق وطلال أرسلان... ليخلص نصرالله في محصلة موقفه إلى إبقاء الباب مفتوحاً على "مناقشة أفكار جديدة مع باسيل في سبيل معالجة القضايا العالقة" بشكل يتيح استكمال النقاش بين "حزب الله" وبري، وبين بري والحريري، باعتبار ذلك هو "الإطار الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى نتيجة".

 

المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2021-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2021-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:07 | 2021-06-26
02:00 | 2021-06-26
01:49 | 2021-06-26
01:45 | 2021-06-26
01:30 | 2021-06-26
01:15 | 2021-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website