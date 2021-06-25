لبنان

خطاب نصرالله اعاد تأكيد روحية التفاهم مع"التيار"

Lebanon 24
25-06-2021 | 23:19
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اشارت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر رداً على كلام السيد نصرالله بالقول لـ"البناء" إلى أنّ الخطاب اتسم بالإيجابية ووضع الامور في نصابها ونحن دائما ننظر الى الأمور مع حلفائنا الى النصف الملآن من الكأس ومنفتحون على النقاش والحوار مع الحزب في كافة الصعد لا سيما الحكومة". ولفتت المصادر ان "خطاب السيد نصرالله أعاد التأكيد على روحيّة التفاهم والتحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله واسقطت أحلام البعض بأن هناك خلافاً بين الطرفين أو سقوط التفاهم".
 
وأكدت المصادر أن "باسيل مستعدّ للانفتاح على كافة الاقتراحات والأفكار وملاقاة ما طرحه السيد نصرالله حتى تأليف الحكومة وإنقاذ البلد من الانهيارات مع التشديد على ضرورة وضع خريطة إصلاحيّة واضحة على رأسها التدقيق الجنائي".
المصدر: البناء
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