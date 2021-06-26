وزير الصحة يعين زوجته في هذا المنصب

كتبت "الاخبار": في قرار أصدره قبل أيام، عيّن وزير الصحة، حمد حسن، زوجته الصيدلانية ريم سليمان، في «اللجنة التنسيقية المتخصّصة لمراقبة ومتابعة ملفات الأدوية المعتمدة» التي تضم خمسة اختصاصيين. ولهذه اللجنة «صلاحيات» استشارية واسعة في ملفات تسجيل الأدوية في وزارة الصحة واستفادة المرضى من أدوية الأمراض المستعصية. وعندما جرت مراجعة حسن في الأمر، برّر قراره بأن هذا التعيين لا يرتّب أي أعباء مالية، كون أعضاء اللجنة لا يتقاضون بدلات لقاء عملهم. ورغم ذلك، فإنّ حسن مدعوّ إلى التراجع عن قراره، لما فيه من تضارب في المصالح، وإنْ لم تكن فيه مخالفة للقانون.