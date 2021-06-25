الحريري أنهى كل المساعي لتشكيل الحكومة

قال النائب في تكتل لبنان القوي جورج عطالله لـ" الديار": ان الرئيس المكلف سعد الحريري هو من انهى المسعى لتشكيل الحكومة بعدم اعطائه جوابا كان ينتظره الجميع منه بعد اللقاء الايجابي الذي حصل بين الوزير جبران باسيل والخليلين ومسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا مشيرا الى ان الحريري سافر منذ ذلك الحين ولا يرد على احد.

وكشف ان اللقاء الاخير الذي حصل بين باسيل والخليلين ووفيق صفا كان لقاء بناء وعمليا حيث وضعت خارطة الطريق للحكومة وكانوا متوافقين عليها. ولفت النائب جورج عطالله الى ان اوساط تيار المستقبل تشن هجوما سياسيا كلما عمل التيار الوطني الحر على التسهيل لملف الحكومة وفي الوقت ذاته شدد ان لا يحق لتيار المستقبل او لاي فريق اخر ان يشترط على التيار الوطني الحر منح الثقة مسبقا للحكومة في البرلمان علما ان هذه المسألة مرتبطة بكيفية تشكيل الحكومة واحترام دور رئيس الجمهورية كشريك في التاليف ضمن المعيار الواحد والميثاقية. اما من يتعامل مع رئيس الجمهورية على انه ان لا يحق له بهذا العدد من الوزراء عندها حتما سيكون لدى التيار الوطني الحر موقف متحفظ حول هذه الحكومة.