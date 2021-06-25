لبنان

انتخابات "المهندسين".. "النقابة تنتفض" تضرب ضربتها!

Lebanon 24
25-06-2021 | 23:44
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كتبت لينا فخر الدين في "الأخبار": تبدأ غداً الأحد المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين في بيروت لاختيار 283 مندوباً ومندوبة، بالإضافة إلى 20 مهندساً ومهندسة لملء مقاعد الفروع الأربعة. وإذ كانت "النقابة تنتفض" فشلت في إبرام اتفاق مع تنسيقيّة "مهندسون ومهندسات"، فإنّها شكّلت ائتلافاً واسعاً مع "جبهة المعارضة اللبنانية" لمواجهة لائحة أحزاب السلطة التي لم تكتمل بعد.

ضربت "النقابة تنتفض" ضربتها، ونجحت في تشكيل أوسع ائتلاف معارض يخوض انتخابات نقابة المهندسين ضدّ أحزاب السلطة. وأكثر من ذلك، فرضت شروطها على حلفائها؛ فرفضت ترشيح أي مهندسٍ أو مهندسة لا يتوافقون مع معاييرها، تماماً كما رفضت مثلاً التفاوض مع "حزب سبعة" بسبب الشكوك التي تدور حول تمويله وشبكة علاقاته، وأجرت استفتاء من أجل التحالف مع "حزب الكتائب" الذي اضطر إلى سحب كل المرشحين الحزبيين. كلّ ذلك "بهدف تثبيت مبدأ الشفافية وإحداث تغيير ديمقراطي سلمي داخل النقابة"، بحسب المرشح إبراهيم حجازي.
 
ولأنّ هذا التحالف الذي حصل بين "النقابة تنتفض" و"جبهة المعارضة اللبنانيّة"، يُهدّد مصير لوائح الأحزاب الممثلة داخل مجلس النقابة الحالي، فإنّ العديد من أعضائها حاول "الحرتقة" على هذا التحالف لإفشاله وشرذمة "النقابة تنتفض" عبر الكثير من الشائعات، كالترويج بأن الأعضاء تلقّوا أموالاً من قطر عبر بولا يعقوبيان.
 
المصدر: لينا فخر الدين - الأخبار
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