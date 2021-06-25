هل تستمر المواجهة حتى "الارتطام الكبير"؟!

كتب جورج شاهين في "الجمهورية ": تحدثت مراجع ديبلوماسية عن الحاجة الماسة الى إجراء مقاربة جديدة مطلوبة من مختلف القيادات اللبنانية، لمواجهة ما هو آتٍ على مواطنيهم من استحقاقات وضعت البلد على شفير الانهيارات الكبرى المتتالية التي ستطاول القطاعات الحيوية المختلفة. فتراجع الخدمات العامة التي يحتاجها اللبناني في يومياته بلغت نسبة غير مسبوقة لم تشهدها أي دولة في العالم، ولا يمكن تجاهل تداعياتها المباشرة وغير المباشرة مخافة أن تتطور الى ما هو أسوأ بكثير.

لا تقف مخاوف الديبلوماسيين عند هذه الحدود فحسب، فقد اضطر أحدهم الى الكشف في مجلس خاص، عمّا يقوده الى هذه الدرجة من القلق، مستنداً الى مخزون من المعلومات التي رسمت له تصوراً مخيفاً حول ما هو متوقع. ويضيف: "ما هو مرعب ولا يمكن تصديقه، انّ من بين القيادات السياسية المتناحرة من يعرف ومنذ زمن بعيد، ما يمكن ان تبلغه أوجه الازمة. وهو يعرف ما هو مطلوب منه ومن خصومه، من دون ان يسجّل موقفاً منطقياً يعيد ما انقطع من حوار تسهيلاً لما أُطلق من مبادرات خارجية وداخلية، ما زالت تحاكي ما يمكن القيام به بالحدّ الادنى المطلوب، قبل فقدان مختلف أشكال المخارج والحلول". ويستطرد ليضيف: "يعرفون انّهم جميعاً في "بوسطة" واحدة تنقاد في منحدر خطير من دون سائق ولا مكابح. وما زالوا يصرّون على اصطحاب جميع اللبنانيين شاء من شاء منهم او أبى ذلك، ومن مختلف التوجّهات والمناطق، من دون اتخاذ اي قرار يمكن ان ينقذهم أو على الأقل يضع حداً للانهيار السريع المرتقب".

والأخطر، يضيف الديبلوماسي، انّ "عدداً من القادة اللبنانيين الذين يحتفظون بالسقوف العالية يراهنون على بلوغ "الارتطام الكبير" لتصدق نظرياتهم، فأياً كانت النتائج المترتبة عليها لا يمكنهم تجاهل انّ ما هو مطلوب لا يقف عند صحة توقعاتهم، بمقدار الحاجة الى ما يوقف النزيف الحاصل مادياً وسياسياً وادارياً، قبل بلوغ المرحلة القاتلة التي لا يعود فيها اي علاج كافٍ لمداواتها. وعندها ستنهار السقوف فوق جميع اللبنانيين ولا يعود هناك ما يبرّر الندم".

ويختم الديبلوماسي ليقول: "إنّ الاعتراف، ولو جاء متأخّراً، بما ارتُكب من ذنوب، لا يمكن ان يتجاهله التاريخ المعاصر عند كتابة فصول من هذه المرحلة الخطيرة التي تعيشها البلاد. وان استمر الوضع على ما هو عليه، فإنّ الجميع سيدركون انّهم ارتكبوا مجزرة جماعية في حق اللبنانيين. وعندها لا يمكن تبرير ذلك سوى بوجود إقتناع لدى من بيده مفتاح الحل والربط، بأن ليس هناك من يحاسب لا اليوم ولا في الغد القريب. وعندها لم يعد مستغرباً ما يمكن ان يحصل في قابل الايام. وما علينا سوى الترقب. وانّ غداً لناظره قريب!