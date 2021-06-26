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لبنان
"اللقاء الدرزي": أَقْرب الى تسوية "خلافات" وأَبْعد من "تَفاهُم" على الخيارات
Lebanon 24
26-06-2021
|
06:53
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كتبت "الرأي "الكويتية: يهدف الإجتماع إلى ترتيب البيت الدرزي السياسي على مستويات عدة، سياسية ودينية، وإقتصادية. ففي ظل رغبة مشتركة بمعاينة أوضاع الدروز في مرحلة إقتصادية حرجة، يصبح هذا العنوان أحد أبرز المواضيع التي إستدعت الإعدادَ للإجتماع. وكلام جنبلاط الأخير أمام مجموعة من رجال الدين، وغيرها من اللقاءات التي عقدها، يُعَبِّرُ عن قلقه من الأيام السود المقبلة، ومن الوضع الإقتصادي الذي طاول الدروز في الجبل. وهو حرص منذ أن بدأت الأزمة الإقتصادية، وقبلها "كورونا" على الإعداد لأرضية تؤمن الإستمرارية إن عبر المواد الأساسية أو المحروقات أو تأمين البنية التحتية لمنْع تأثيرات الجائحة على الإنهيار في شكل مباشر. وخصوصاً أن الجبل في حالته الراهنة أقرب إلى العزلة الداخلية، نتيجة إستمرار اللعب على تداعيات حرب الجبل، ومن ثم الأحداث المتتالية والصعوبات الإقتصادية التي جعلت من المتعذر قيام حركة إقتصادية كبيرة.
ويعيش المجتمع الدرزي الهجرة نفسها التي تعيشها الفئات اللبنانية الأخرى، وهو أيضاً مثلها يستفيد حالياً من المساعدات التي يؤمنها المغتربون لتمكين عائلاتهم من الصمود عبر قيام خلايا أزمة في القرى والبلدات. ومع إشتداد الأزمة هناك قلق حقيقي من الإنعكاس المتمادي على فئة من المجتمع تنهار بيئاتها الإقتصادية التقليدية، الأمر الذي يترك مجالات الفتنة تجد طريقها إليه. وهذا صلب القلق.
أما على المستوى السياسي الداخلي والديني، فإن معالجة الخلافات الداخلية تسبق موسم الإنتخابات النيابية، ليس بمعنى قيام تحالفات بين ثلاثة أطراف، كل واحد منهم يحجز مكانه سلفاً في الإتجاه السياسي، إنما لتخفيف التشنجات وربْط النزاع في مرحلة ستشهد كباشاً سياسياً، وخصوصاً في منطقةٍ تعمل فيها أحزاب أخرى تستعد لحضور إنتخابي قد يسبّب حساسيات، كـ"المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر". علماً أنه جرت العادة أن يحجز الفريق الجنبلاطي مكاناً لخصمه الإرسلاني في المعادلة الداخلية كي لا يختلّ الميزان.
لكن الظروف اليوم مختلفة. وبعد سقوط وهاب في الإنتخابات النيابية الأخيرة والتي إعتبر فيها أنه أُسقط عمداً من "حزب الله"، قد تكون الحاجةُ أكبر إلى توزيع الأدوار مجدداً. والنقطة الأكثر ضرورة هي تثبيت الأمن في الجبل، في ظل أوضاع إقتصادية وسياسية قد تجعل منه ساحة إستغلالٍ لأي عامل خارجي، يساهم في توتير الأجواء. وكان جنبلاط واضحاً أخيراً في تذكير مناصريه بأن طرق الجبل والشام والجنوب لجميع اللبنانيين وليست محصورة بطرف.
تبقى نقطة داخلية بحت تتعلق بإحتمال معاودة توحيد مشيخة عقل الطائفة الدرزية. علماً أنه في مراحل سابقة كانت المشيخة موزَّعةً بين شيخيْ عقل للجنبلاطيين والإرسلانيين، قبل أن يصار لتوحيد إنتخاب شيخ عقل يمثّل الطرفين، ليعود الإنقسام بين المختارة وخلدة وإنتخاب شيخيْ عقل، إضافة إلى تذليل خلافات حول تعيين أعضاء مجالس ومؤسسات درزية روحية.
المصدر:
الراي
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