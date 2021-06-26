بين "بيت الوسط" وخصومه: ايجابيات ظاهرة واتهامات بهذا الاتجاه

تقول مصادر مطلعة في "بيت الوسط" ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لم ينزعج من التفصيل الذي تحدث به الوزير جبران باسيل عن طلب مساعدة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في الموضوع الحكومي".

وقالت المصادر "ان تيار المستقبل لا يمانع او يعترض على ان يقوم نصرالله او "حزب الله" بدور سياسي او بوساطة من اجل حل الموضوع الحكومي، خصوصا اذا كان هذا الدور سيؤدي الى تراجع التيار عن تعنته في قضايا اساسية، فهو مرحب به.

في المقابل تقول اوساط معارضة للحريري من ضمن "تحالف ٨ آذار"ان الحريري غير جاد في تشكيل الحكومة، ولم يجب على سؤال طرحه الوسطاء ومفاده إذا حلت عقدتا الوزيرين المسيحيين والثقة هل سيؤلف الحكومة، وهذا ما دفع عزز الشكوك بانه يريد ابقاء ورقة التكليف في جيبه الى حين اقتراب موعد الانتخابات النيابية، فيعتذر عندها بعدما يكون قد استنزف العهد وتهرب من "الاستحقاقات الحارقة" وابرزها رفع الدعم عن أغلب السلع الأساسية والمحروقات والأدوية.