لبنان

الانتخابات النيابية المقبلة قبل موعدها بشهر وهذا هو السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-06-2021 | 08:30
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بعيداً عن الآراء المتناقضة في شأن حصول الانتخابات النيابية وحتى البلدية والإختيارية المقبلة في موعدها، وبالرغم من الاجواء السياسية والإقتصادية وحتى الوبائية الملبدة، إلا أن وزارة الداخلية والبلديات وبالتحديد المديرية العامة للاحوال الشخصية واللجان المعنية بالإنتخابات النيابية ، تقومان بورشة عملٍ جدية ومنظمة للوصول الى الإنتخابات النيابية المقبلة بجهوزية كاملة على كافة المستويات .

 

وعزا مصدرٌ مطلع في وزارة الداخلية هذا النشاط في التحضيرات الى إحتمال كبير بأن تجري الإنتخابات النيابية في نهاية آذار 2022 كون الموعد الدستوري في أيار 2022 يتزامن مع  شهر رمضان المبارك وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الغربية والشرقية ، من هنا  يأتي إحتمال تقريب الانتخابات النيابية وتأخير الانتخابات البلدية او تأجيلها .

المصدر: لبنان 24

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