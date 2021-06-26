لبنان

خصوم العهد يعدون كتاب "الابراء العوني المستحيل"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-06-2021 | 01:45
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باشرت شخصيات سياسية ومالية واقتصادية معارضة للعهد اعداد كتاب بعنوان " الابراء العوني المستحيل" يتضمن جردة شاملة بكل "المخالفات والتجاوزات والمشاريع غير المجدية" التي قام بها التيار الوطني الحر على مدى سنوات من مشاركته في الحكم،استنادا الى وثائق وادلة حسية، يكشف عنها، وفق ما يقول المعنيون باعداد الكتاب.

 

كما يتضمن الكتاب مراجعة  للمواقف السياسية للتيار قبل تسلمه الحكم وما بعده ، مع جداول مقارنة مفصلة.

 

ووفق المعلومات فان هذا الكتاب الذي سيكون جاهزا خلال اشهر قليلة تمهيدا لطبعه، سيصار الى الترويج له ايضا الكترونيا عبر نشره على اجزاء ، بما يحقق الهدف الاساس للكتاب وهو الاضاءة على كل الملفات تباعا وايصال رسالة مباشرة وواضحة للرأي العام.

 

ووفق مصادر المعنيين فان هذا الكتاب سيكون"عدة الشغل" في مقارعة التيار الوطني الحر خلال فترة الانتخابات النيابية المقبلة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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