متعاقدو المهني: لصرف المستحقات على سعر الصرف الجديد

طالبت لجنة الأساتذة والمتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، وزارتي التربية والمالية بـ"صرف مستحقات الاساتذة على سعر الصرف الجديد"، ودعت المديرين الى "احتساب العقد كاملاً وليس فقط الساعات المنفذة، لأنه حق للمتعاقد".