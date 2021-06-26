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لبنان
متعاقدو المهني: لصرف المستحقات على سعر الصرف الجديد
Lebanon 24
26-06-2021
|
01:49
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طالبت لجنة الأساتذة والمتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، وزارتي التربية والمالية بـ"صرف مستحقات الاساتذة على سعر الصرف الجديد"، ودعت المديرين الى "احتساب العقد كاملاً وليس فقط الساعات المنفذة، لأنه حق للمتعاقد".
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