وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت! (صورة)

أعلنت السفارة الإيرانية عبر حسابها على "تويتر" وصول ناقلات النفط الايرانية إلى بيروت.

وكتبت السفارة عبر حسابها على "تويتر": "وصول ناقلات النفط الايرانية التي بيروت بغنى عن تفاهات السفيرة الأميركية. لا ينبغي للسفيرة أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الايراني واللبناني".

"خطأ" قد حصل في التعبير ولم يكن المقصود إعلان وصول الناقلات بل أنّ المقصود أنّه "عندما يحصل سيكون بغنى عن كلام السفيرة الأميركية". ولاحقاً، تبيّن بحسب معلومات "لبنان 24"، أنّولم يكن المقصود إعلان وصول الناقلات بل أنّ المقصود أنّه "عندما يحصل سيكون بغنى عن كلام السفيرة الأميركية".

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أعلن في خطابه أمس أنّ "كلّ المقدمات الإدارية واللوجستية بخصوص استيراد البنزين والمازوت من إيران إلى لبنان وتوزيعه قد أنجزت وهذا الوعد ما زال قائمًا"، مشيرًا إلى أن "الأمر يحتاج إلى إذن حركة فقط فالمقدمات كلها أنجزت".