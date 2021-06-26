"وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت".. خطأ السفارة يقلب المعادلات!

علم "لبنان 24" أنّ التغريدة التي نشرها حساب السفارة الإيرانية، اليوم السبت، عن "وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت" قد فهمت بغير سياقها ومقصدها بسبب الخطأ في التعبير باللغة العربية

وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ المقصود من التغريدة ليس إعلان وصول ناقلات النفط، بل الإشارة إلى أنّ وصول البواخر "حين يحصل" سيكون بغنى عن كلام السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا على قناة "الجديد" أمس.

من جهتها، نقلت قناة "الحدث" عن وزارة الطاقة تأكيدها أنّه "لم تطلب أيّ شركة إيرانية إذناً لإدخال بواخر نفط".

وهذا "الخطأ" كان من شأنه قلب المعادلات في المنطقة ولاسيما أنّه أتى مباشرة بعد كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي أعلن أمس أنّ "كلّ المقدمات الإدارية واللوجستية بخصوص استيراد البنزين والمازوت من إيران إلى لبنان وتوزيعه قد أنجزت وهذا الوعد ما زال قائمًا"، مشيرًا إلى أن "الأمر يحتاج إلى إذن حركة فقط فالمقدمات كلها أنجزت".