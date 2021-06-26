ما هي الطرقات المقطوعة حتّى الآن؟!

ذكرت "غرفة التحكم المروري" أنّ الطرقات التي لا تزال مقطوعة هي البداوي عند مفرق المنكوبين بالاتجاهين وقرب محطة الأكومي، وأوتوستراد صور - صيدا في محلة البرغلية.

كما جرى قطع السير على أوتوستراد القبة - مجدليا لبعض الوقت قبل أن تتمّ إعادة فتحه.