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لبنان
ما هي الطرقات المقطوعة حتّى الآن؟!
Lebanon 24
26-06-2021
|
11:14
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ذكرت "غرفة التحكم المروري" أنّ الطرقات التي لا تزال مقطوعة هي البداوي عند مفرق المنكوبين بالاتجاهين وقرب محطة الأكومي، وأوتوستراد صور - صيدا في محلة البرغلية.
كما جرى قطع السير على أوتوستراد القبة - مجدليا لبعض الوقت قبل أن تتمّ إعادة فتحه.
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