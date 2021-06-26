تعديل في شرط دخول المسافرين اللبنانيين الى هذه الدولة الأوروبية

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط -الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، أنه "إضافة الى كل من فرنسا، قبرص، ألمانيا، الدانمارك، اليونان، بلجيكا وهولندا فقد سمحت إسبانيا للبنانيين من حملة تأشيرة سياحية

Visa Type C بدخول أراضيها. لذلك تم رفع جميع القيود المفروضة على السفر من لبنان إلى إسبانيا. لا حاجة إلى التطعيم أو إجراء اختبار PCR أو Antigen. شرط الدخول الالزامي الى إسبانيا (بما في ذلك للأطفال)، هو فقط تعبئة الإستمارة الخاصة بالراكب "Spain Travel Health Form" مع QR code عبر هذا الرابط لابرازها عند الوصول. يخضع جميع مواطني الدول الثالثة لفحص صحي عشوائي عند الوصول ولن يسمح لأي مسافر لا يستوفي شروط الرقابة الصحية ل COVID-19 التي وضعتها وزارة الصحة، بالدخول الى اسبانيا، لأسباب تتعلق بالصحة العامة. للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lb أو زيارة: www.mea.com.lb".