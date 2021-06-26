لبنان

يروّج المخدرات في الجديدة ومحيطها.. و"المعلومات" تكشف هويته وتوقفه

Lebanon 24
26-06-2021 | 04:33
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة بلاغاً جاء فيه:
 
"توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخص مجهول الهوية بترويج المخدّرات في محلّة الجديدة ومحيطها.

بنتيجة الإستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصلت الشّعبة إلى تحديد هويته، ويدعى:

- أ. ق. (من مواليد عام 1962، لبناني).

بتاريخ 18-6-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شّعبة المعلومات من توقيفه في الجديدة، على متن سيارة نوع "نيسان ميكرا".

بتفتيشه ومنزله، ضُبط:

- /120/ غ. من مادّة الکوکایین.

- أدوات تُستخدم لتوضيب المخدرات وترويجها.

- أجهزة خلوية.

- مبلغ مالي.

 بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدّرات في الجديدة والمناطق المجاورة.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
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