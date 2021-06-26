يروّج المخدرات في الجديدة ومحيطها.. و"المعلومات" تكشف هويته وتوقفه

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة بلاغاً جاء فيه:

"توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخص مجهول الهوية بترويج المخدّرات في محلّة الجديدة ومحيطها.بنتيجة الإستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصلت الشّعبة إلى تحديد هويته، ويدعى:- أ. ق. (من مواليد عام 1962، لبناني).بتاريخ 18-6-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شّعبة المعلومات من توقيفه في الجديدة، على متن سيارة نوع "نيسان ميكرا".بتفتيشه ومنزله، ضُبط:- /120/ غ. من مادّة الکوکایین.- أدوات تُستخدم لتوضيب المخدرات وترويجها.- أجهزة خلوية.- مبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدّرات في الجديدة والمناطق المجاورة.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".