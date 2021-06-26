بعد إطلاق سراح العميل جعفر الغضبوني.. توضيح من القاضي فادي عقيقي

تعقيباً على ما يتمّ التداول به عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، بموضوع إطلاق سراح جعفر الغضبوني والسماح له بالسفر، أصدر القاضي فادي عقيقي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانتداب، التوضيح التالي: "انّه من غير المقبول وغير الجائز التعرّض لكرامتي، ونعتي بالعمالة والتآمر والخيانة من قبل بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، لأن القرار الصادر عني بهذا الخصوص، هو وفقاً للأحكام القانونية المرعية الاجراء ودونما مراعاة لأي اعتبارات أخرى كما يتمّ تداوله.

علماً أنّه لا يمكن في ظل الواقع التشريعي الحالي، وعدم صدور أي تشريع حتى اليوم يعدّل أحكام مرور الزمن على جرائم العملاء بمفعول رجعي، اتخاذ أي قرار مغاير للقرار الذي صدر عني، ولا يجوز في ضوء هذه المعطيات تضليل المواطنين والتجنّي والمزايدة على القاضي الذي يلتزم بتطبيق أحكام القانون."