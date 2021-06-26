هام جدً!: إن كنت تود استقبال أو توديع أحد المسافرين في مطار بيروت عليك أن تقرأ هذا الخبر

صدر عن المديرية العامة للطيران المدني البيان الاتي: "التزاما بالقرارات والتوصيات المتعلقة بالحد من انتشار وباء كورونا، يمنع منعًا باتًا دخول الأشخاص المستقبلين للركاب القادمين إلى قاعة وصول مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت، وكذلك يمنع توديع الركاب المغادرين داخل قاعة المغادرة، ويقتصر دخول قاعتي الوصول والمغادرة على الركاب والأجهزة الرسمية وموظفي الشركات العاملة في المطار، يبدأ العمل بهذا التدبير ابتداء من يوم الإثنين في 6/28/ 2021".