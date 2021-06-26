أجراس زحلة تقرع بعد قليل لهذا السبب

عند الواحدة وخمس دقائق سوف تقرع أجراس الكنائس في أبرشية زحلة والفرزل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك، احتفالاً وتهليلاً بانتخاب المطران ابراهيم ابراهيم مطراناً جديداً على الأبرشية خلفاً للمطران عصام يوحنا درويش.وهذا الانتخاب سوف يعلن رسمياً اليوم من قبل السينودس المنعقد في مقر البطريركية في الربوة.