لبنان

الحرارة تتعدى معدلاتها الموسمية

Lebanon 24
26-06-2021 | 06:30
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا مشمسا، الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة حتى يوم الأحد حيث سيتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا تؤدي الى طقس حار خاصة في المناطق الداخلية. ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و30 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا خاصة جنوب وشمال البلاد، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية. الأحد: مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر. الإثنين: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية وانخفاض بنسبة الرطوبة.
الثلاثاء: مشمس الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة.

- الرياح السطحية: غربية وجنوبية غربية ناشطة أحيانا نهارا، ومتقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء مساء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70%.

- حال البحر: منخفض الموج الى متوسط. حرارة سطح الماء: 26°م.

- الضغط الجوي: 1008 HPA أي ما يعادل: 756 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,28 ساعة غروب الشمس: 19,53
 
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