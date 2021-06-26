لبنان

خطار يشكر داعمي الدفاع المدني

Lebanon 24
26-06-2021 | 06:44
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اعلن الدفاع المدني" ان المدير العام للدفاع  المدني العميد ريمون خطار وجه رسالة امتنان وتقدير للمهندس هاني صليبا رئيس مؤسسة هاني صليبا للمبادرة التي قام بها من تقديمات لصالح المديرية العامة للدفاع المدني".
ووفق البيان" حيا العميد خطار الروح المعطاءة واليد البناءة لا على صعيد مؤسسة رسمية فحسب انما هي على صعيد الوطن"،شاكرا" للمهندس صليبا دعمه ومؤازرته ومتمنيا له دوام النجاح والتوفيق".
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