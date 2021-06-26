لبنان

الى من هم دون الـ30 عامًا.. إستعدوا لتلقي اللقاح

Lebanon 24
26-06-2021 | 07:15
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كتب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على حسابه عبر "تويتر"، قائلا: من البارحة وحتى الآن 12000 متلقي للقاح لعمر 50 عاماً وما فوق في الأسبوع بهمّة المراكز والمتطوعين. 
وبدءً من الآن سترسل 42000 دعوة على مدى 4 أيام لمن هم دون 30 عاماً وتسجل على المنصة منذ إطلاقها حتى 14 شباط.
شكراً لكل من يضحّي من أجل أسمى القيم التطوع للخير تكليف وليس إرتكابا".
 
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