الى من هم دون الـ30 عامًا.. إستعدوا لتلقي اللقاح

كتب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على حسابه عبر "تويتر"، قائلا: من البارحة وحتى الآن 12000 متلقي للقاح لعمر 50 عاماً وما فوق في الأسبوع بهمّة المراكز والمتطوعين.وبدءً من الآن سترسل 42000 دعوة على مدى 4 أيام لمن هم دون 30 عاماً وتسجل على المنصة منذ إطلاقها حتى 14 شباط.شكراً لكل من يضحّي من أجل أسمى القيم التطوع للخير تكليف وليس إرتكابا".