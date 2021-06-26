الى من هم دون الـ30 عامًا.. إستعدوا لتلقي اللقاح

من البارحة وحتى الآن ١٢٠٠٠ متلقي للقاح لعمر ٥٠ عاماً وما فوق في حمل الأسبوع بهمّة المراكز والمتطوعين؛
وبدءً من الآن سترسل ٤٢٠٠٠ دعوة على مدى ٤ أيام لمن هم دون ٣٠ عاماً وتسجل على المنصة منذ إطلاقها حتى ١٤ شباط.
شكراً لكل من يضحّي من أجل أسمى القيم
التطوع للخير تكليف وليس إرتكاب
— Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) June 26, 2021
من البارحة وحتى الآن ١٢٠٠٠ متلقي للقاح لعمر ٥٠ عاماً وما فوق في حمل الأسبوع بهمّة المراكز والمتطوعين؛
وبدءً من الآن سترسل ٤٢٠٠٠ دعوة على مدى ٤ أيام لمن هم دون ٣٠ عاماً وتسجل على المنصة منذ إطلاقها حتى ١٤ شباط.
شكراً لكل من يضحّي من أجل أسمى القيم
التطوع للخير تكليف وليس إرتكاب