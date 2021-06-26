لبنان

طرقات لبنان تجتاحها الاحتجاجات...إليكم المقطوعة منها

Lebanon 24
26-06-2021 | 12:40
A-
A+
Doc-P-837011-637603148157610947.jpg
Doc-P-837011-637603148157610947.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يعد بيد المواطنين حيلة إلا التظاهر والتعبير عن غضبهم بإقفال الطرقات في ظل استمرار الوضع الاقتصادي والمعيشي بالتدهور ووصول سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 17000 للدولار الواحد إضافة إلى الغلاء الفاحش للمنتجات الاستهلاكية وانقطاع المحروقات والتقنين القاسي بالكهرباء.
وأبرز الطرقات المقطوعة حتى هذه اللحظة:
-البداوي عند مفرق المنكوبين بالاتجاهين 
-ساحة عبد الحميد كرامي طرابلس
-طريق عام حلبا
-طريق المنية - بحنين
-السوق التجارية في صيدا بمستوعبات النفايات
- تقاطع المدينة الرياضية بيروت بالاتجاهين
-مسرب واحد على دوار كفر رمان - النبطية (أعيد فتحه)
-أوتوستراد شكا باتجاه بيروت قرب محطة فنيانوس (أعيد فتحها)
-تقاطع المدينة الرياضية - الكولا
-طريق صيدا البحري باتجاه بيروت قرب الملعب
-طريق البحصاص وعند دوار أبو علي
-شتورا عند مفرق المرج
-طريق بر إلياس
-قطع أوتوستراد البالما بالاتجاهين
-عند إشارة عزمي في طرابلس من قبل سائقي سيارات الأجرة
-أوتوستراد صيدا صور محلة أنصارية
-طريق جديتا العالي
-تقاطع برج الغزال باتجاه الحمرا (أعيد فتحه)
-طريق الجاموس في الضاحية الجنوبية
-أوتوستراد الدورة على المسلك المؤدي إلى بيروت
- الشارع العام في النبطية قرب السرايا الحكومية
- طريق راشيا المصنع في بلدة الرفيد
- الطريق عند دوار دورس ومفترق طليا
- الطريق عند دوار البص صور ودوار العباسية
- طريق الجناح 
- طريق الجية بالاتجاهين
- المسلك الغربي لاوتوستراد الدورة
- ترشيش زحلة
- توتر في يسوع الملك والزوق مع الجيش بمحاولة قطع الطريق
-  الطريق العام عند مفرق ضهر العين راسمسقا
- مسارب مستديرة بيستاشيو وشارع بور سعيد ومسيرة جابت شوارع الميناء
- طريق صيدا - جزين
- طريق المطار بالإتجاهين عند أكثر من نقطة
-  المدخل الشمالي لمدينة النبطية قرب تمثال الصباح
- اوتوستراد نهر الكلب
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:23 | 2021-06-26
15:53 | 2021-06-26
15:28 | 2021-06-26
15:20 | 2021-06-26
15:01 | 2021-06-26
14:36 | 2021-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website