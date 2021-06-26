طرقات لبنان تجتاحها الاحتجاجات...إليكم المقطوعة منها

لم يعد بيد المواطنين حيلة إلا التظاهر والتعبير عن غضبهم بإقفال الطرقات في ظل استمرار الوضع الاقتصادي والمعيشي بالتدهور ووصول سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 17000 للدولار الواحد إضافة إلى الغلاء الفاحش للمنتجات الاستهلاكية وانقطاع المحروقات والتقنين القاسي بالكهرباء.

وأبرز الطرقات المقطوعة حتى هذه اللحظة:

-البداوي عند مفرق المنكوبين بالاتجاهين

-ساحة عبد الحميد كرامي طرابلس

-طريق عام حلبا

-طريق المنية - بحنين

-السوق التجارية في صيدا بمستوعبات النفايات

- تقاطع المدينة الرياضية بيروت بالاتجاهين

-مسرب واحد على دوار كفر رمان - النبطية (أعيد فتحه)

-أوتوستراد شكا باتجاه بيروت قرب محطة فنيانوس (أعيد فتحها)

-تقاطع المدينة الرياضية - الكولا

-طريق صيدا البحري باتجاه بيروت قرب الملعب

-طريق البحصاص وعند دوار أبو علي

-شتورا عند مفرق المرج

-طريق بر إلياس

-قطع أوتوستراد البالما بالاتجاهين

-عند إشارة عزمي في طرابلس من قبل سائقي سيارات الأجرة

-أوتوستراد صيدا صور محلة أنصارية

-طريق جديتا العالي

-تقاطع برج الغزال باتجاه الحمرا (أعيد فتحه)

-طريق الجاموس في الضاحية الجنوبية

-أوتوستراد الدورة على المسلك المؤدي إلى بيروت