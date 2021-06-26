عدوان: تحضروا للمساءلة والمحاكمة

غرد النائب جورج عدوان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "المسؤولون غير المسؤولين، وبعد تفقير وإذلال الناس... والتخلي عن اتخاذ القرارات الصائبة في وقتها: يدعمون التهريب والاحتكار والتجار والكارتيلات، وينهبون المودعين بالسطو على ودائعهم من الاحتياط الإلزامي... تخالفون الدستور والقانون وتتعدون على حق الملكية الخاصة: تحضروا للمساءلة والمحاكمة".