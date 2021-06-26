لبنان

قبيسي في رد عنيف على "التيار": اخجلوا من انفسكم واطلقوا سراح الوطن

Lebanon 24
26-06-2021 | 08:02
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ردّ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي في بيان على "التيار الوطني الحر"ما يلي: 
 
لقد عقدتم اتفاقات مع القاصي والداني للوصول الى رئاسة الجمهورية وانقلبتم عليها. ومن قعر الانهيار تبحثون عن اتفاقات لرئاسة جديدة تتعلق بذيل حكومة تريدون تشكيلها لنفس الهدف. ومبادراتنا حاولت انقاذكم ورفضتم، مختبئين خلف شعارات واهية لا علاقة لها لا بالمناصفة ولا بالعيش المشترك، انما بالمحاصصة التي دمّرت البلد. منذ بداية عهدكم أفشلتم كل الحكومات، إستبدلتم مؤسسة الكهرباء بالبواخر، ووزارة الطاقة بأرتال السيارات على محطات الوقود. أصبح المواطن يبحث عن لقمة عيش بذلّ، وليتر زيت بقهر، وعلبة حليب بصراخ طفل. اخجلوا من انفسكم وأطلقوا سراح الوطن الذي اعتقلتموه رهينة مقابل وزارة. عهدكم دمار الوطن".
 
 
 
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