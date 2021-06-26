26
o
بيروت
29
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
دعوةٌ من "التيار" الى الحريري!
Lebanon 24
26-06-2021
|
08:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وأصدرت بيان جاء فيه: "تدعو الهيئة رئيس الحكومة المكلف الى التجاوب مع المساعي المبذولة والإقدام فور عودته إلى لبنان على تشكيل حكومة قادرة أن تضع حدّاً للتدهور الخطير المتواصل مالياً وإقتصادياً. وترى الهيئة في مواقف كل من رئيس التيار والأمين العام لحزب الله ما يكفي للتأكيد على إستعدادهما للقيام بكل تحرك إيجابي يسهّل ولادة الحكومة وتقدّر لأمين عام حزب الله تجاوبه مع الدعوة التي أطلقها رئيس التيار الذي أظهر كل إيجابية ممكنة للمساعدة على التأليف بالرغم من عدم مشاركة التيار في الحكومة مع التأكيد على دعمها ودعم رئيسها في كل عمل إصلاحي".
وتعرب الهيئة عن قلقها من الإنعكاسات السلبية على جميع الأوضاع في حال تأكد عدم وجود إرادة بتشكيل الحكومة، لذا فإن إستمرار هذا الأمر يلزم البحث في كل الخيارات الممكنة للخروج من المأزق.
وأضاف البيان، "تقدّر الهيئة السياسية الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لتأمين الحلول الممكنة لأزمات الكهرباء والدواء والمحروقات، وهي تدعو مجلس النواب الى مواكبة عمل رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال من خلال الإسراع في إقرار القوانين التي توفّر للمواطنين البطاقة التمويلية مقابل ترشيد الدعم وتؤمن الغطاء التشريعي للإنفاق الإستثنائي والحتمي من أجل تأمين مستلزمات الحياة للبنانيين".
وشددت الهيئة على إعتماد هذه الحلول تؤكّد أنها حلول مرحلية،وأن طوابير الذلّ أمام محطات الوقود ستتوقف عندما يتم توقيف طوابير التهريب عبر الحدود وهذه مسؤولية تقع بالدرجة الأولى على من يحمي الحدود. أما المعالجة الجذرية الصحيحة فتبدأ بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المعروفة من الجميع.
وتنظر الهيئة السياسية بإهتمام لما صدر بشأن لبنان عن إجتماعات وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مع الرئيس ماكرون والوزير لودريان، وهي تناشد الطرفين تقديم مساعدة فعلية للبنانيين من خلال الكشف عن مصير المليارات التي تم تحويلها من لبنان الى أوروبا وغيرها الى دول أخرى، لأن إستعادة هذه الأموال من شأنها أن توقف الإنهيار المالي الحاصل وتكشف هوية المحوّلين أو المهربين أو الناهبين، وهذا ما أظهره، على سبيل المثال، الكتاب الذي وجهه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والذي طالب فيه هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتبيان حقيقة الأموال التي تحوّلت من لبنان الى سويسرا والتي بلغت اكثر من مليار دولار اميركي في العام ٢٠١٩ فيما بلغت اكثر من ملياري ونصف مليار دولار اميركي عام ٢٠٢٠ بحسب كتابه، وتدعو الهيئة الى توفير بيئة دولية تساعد على إيجاد الحلول للأزمات المتراكمة والتي هي في جزء منها متأتية عن صراعات دولية وإقليمية لا قدر للبنان على تغيير مسارها، وفي جزئها الآخر والأكبر من مسؤولية اللبنانيين في الفساد وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح.
تابع
الأكثر قراءة
تحرّشَ بإبنة السنوات السبع وفضَّ بكارتها ...في حمام مشترك
Lebanon 24
تحرّشَ بإبنة السنوات السبع وفضَّ بكارتها ...في حمام مشترك
02:30 | 2021-06-26
26/06/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت! (صورة)
Lebanon 24
وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت! (صورة)
02:07 | 2021-06-26
26/06/2021 02:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري راجع!
Lebanon 24
الحريري راجع!
23:26 | 2021-06-25
25/06/2021 11:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت".. خطأ السفارة يقلب المعادلات!
Lebanon 24
"وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت".. خطأ السفارة يقلب المعادلات!
03:23 | 2021-06-26
26/06/2021 03:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
طرقات لبنان تجتاحها الاحتجاجات...إليكم المقطوعة منها
Lebanon 24
طرقات لبنان تجتاحها الاحتجاجات...إليكم المقطوعة منها
12:40 | 2021-06-26
26/06/2021 12:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:23 | 2021-06-26
محتجون يعتصمون أمام منزل وزير الاقتصاد في الأشرفية (فيديو)
15:53 | 2021-06-26
نقيب المحامين في طرابلس ينتقد ممارسات بعض عناصر الجيش
15:28 | 2021-06-26
ليلة صعبة في طرابلس.. هذه آخر التطورات
15:20 | 2021-06-26
تحركات صيدا تتواصل.. محتجون يقتحمون شركة المياه (فيديو)
15:01 | 2021-06-26
إطلاق نار خلال تحرك على طريق رياق - بعلبك الدولي.. ماذا جرى؟
14:36 | 2021-06-26
هل وصل المتحور الهندي الى لبنان؟
فيديو
زوج أحلام يخرج عن صمته ويكشف سر إعجابه بكيم كارداشيان.. وهذا ما قاله عن صور القبلات مع زوجته (فيديو)
Lebanon 24
زوج أحلام يخرج عن صمته ويكشف سر إعجابه بكيم كارداشيان.. وهذا ما قاله عن صور القبلات مع زوجته (فيديو)
05:00 | 2021-06-26
26/06/2021 23:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة انهيار صومعة حبوب خلال ثوانٍ في إحدى المزارع (فيديو)
Lebanon 24
لحظة انهيار صومعة حبوب خلال ثوانٍ في إحدى المزارع (فيديو)
05:00 | 2021-06-26
26/06/2021 23:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"الزرافة الونش".. شاهدوا كيف "رفعت" طفلاً حاول إطعامها! (فيديو)
Lebanon 24
"الزرافة الونش".. شاهدوا كيف "رفعت" طفلاً حاول إطعامها! (فيديو)
02:00 | 2021-06-26
26/06/2021 23:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact