الجميّل للمنظومة: لن ننتظر الانتخابات.. ذهابكم أصبح شرط بقائنا

غرّد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "انتو وناطرين مرشد المنظومة يصالحكم الدولار صار ١٧.٥٠٠ الحليب والدواء مفقودين المحطات سكرت والمستشفيات عالطريق. لن ننتظر الانتخابات، ذهابكم اصبح شرط بقائنا. الى رئيس واعضاء المجلس: استقيلواالى الرئيس المكلف: اعتذر الى رئيس الجمهورية: استقيل الى التغييرين السياديين: قوتنا بوحدتنا".