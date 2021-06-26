مصلحة المهندسين في "القوات": ندعو للتصويت للائحة "الخيار النقابي الصحيح"

صدر عن مصلحة المهندسين في القوات اللبنانية البيان التالي:

تعلن مصلحة المهندسين في القوات اللبنانية انها غير معنية بلائحة ما يسمى بلائحة تحالف الاحزاب ولا بلائحة بقايا بعض الاحزاب التي تدعى معاداة الاحزاب.وهي تؤكد ان مهندسيها يخوضون انتخابات نقابة المهندسين في بيروت دون أي تحالف ويجتمعون في لائحة واحدة مع زميلات وزملاء مستقلين ممن يشهد لهم بمناقبيتهم وخبرتهم النقابية ونجاحهم المهني واضعين يدهم بيد هؤلاء لضمان مستقبل النقابة والمهنة.لذلك تدعو مصلحة المهندسين في القوات اللبنانية جميع الزملاء والرفاق الى المشاركة الكثيفة والاقتراع للائحة "الخيار النقابي الصحيح" وتحكيم لغة العقل بعيدا عن الطروحات الغوغائية الخطرة والمشاريع السياسية المشبوهة والمقنعة".